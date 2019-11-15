Bakırköy'de intihar eden Bahattin Delen'den 'Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra intihar edeceğim' mesajı

Bakırköy'de eşi ve çocuğuyla birlikte evinde ölü bulunan Bahattin Delen'in telefonunda yapılan incelemede, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" mesajı bulundu. Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği açıklandı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde evinde ölü bulunan Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemede Delen ailesinde siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi.

Kan testinde öldürücü düzeyde siyanür

Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

Baba Bahattin Delen'in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları belirtildi.

Baba Delen'in altın ticareti ile uğraştığı ve aşırı derecede borçlandığı bildirilmişti.