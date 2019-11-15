Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve Türkiye arasında krize neden olan 'S-400' ve 'F-35'lerle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın bugün itibarıyla çalışmalara başladığını duyuran Kalın, sürecin ABD ile ikili ilerleyeceğini ve S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı. Burada gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Kalın, S-400 ve F-35'lerle ilgili olarak yaşanan yeni bir gelişmeyi duyurdu:

"ABD, 'NATO'nun burada bir rolü yok' dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı."

'S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek'

Kalın sözlerine şöyle devam etti:

"S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki 'S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız.' Sonra dediler ki 'Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız.', bu aşamayı da geçtik. Şimdi 'Aktif hale getirdiğiniz takdirde' diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek."

'Ocak ayının ilk yarısında Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor'

Kalın ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'de bir araya gelebileceğini söyledi:

"Washington'a gitmeden iki gün önceydi zannediyorum. Sayın Putin ile Cumhurbaşkanımızın bir telefon görüşmesi oldu. 'Dönüşte tekrar haberleşelim' dendi. Ocak ayının ilk yarısında da Sayın Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor."

Kalın: Ocak ayının ilk yarısında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyorhttps://t.co/wobQwkYq9s pic.twitter.com/y0TRzJlN29 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 15, 2019

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