Eski İngiliz subayı Le Mesurier ile son görüşen arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

İngiliz eski ajan Le Mesurier'in son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen Faruk Habib'in polis tarafından ifadesi alındı. Habib, yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığı sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söyledi.