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    İncirlik Üssü

    Areda Survey'den Türkiye-ABD ilişkileri araştırması: Türk halkının yüzde 64'ü İncirlik'in kapatılmasından yana

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Araştırma şirketi Areda Survey'in son araştırmasında katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

    © Fotoğraf : Twitter
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    Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.

    Vatandaşların büyük çoğunluğu Adana’da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü’nün kapatılmasından yana.

    Katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

    Trump'a güven yok

    Hulusi Akar
    © AA / Murat Kaynak
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    İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump’a güvenilmediği anket sonuçlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84,4’ü ‘güvenilmemeli’ cevabını verirken, ‘güvenilmeli’ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu.

    'ABD Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'den taviz bekliyor'

    ABD’nin Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Gülen’in ABD’nin Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi. Yüzde 78’lik kesim ise Gülen'in iade edilmeyeceğini belirtti.

    Gülen’i iade etmeme sebebi olarak ise ABD’nin FETÖ’yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.

    Yakın gelecekte ilişkilerin düzelmeyeceği düşünülüyor

    İncirlik Üssü
    © REUTERS /
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    Araştırmaya katılanların yüzde 82’5’i ; S-400, FETÖ, PKK/ PYD, Patriot ve F-35’ler gibi konular nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime neden olan konuların yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmadıklarını dile getirdi. Yüzde 12’lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5’i ‘fikrim yok’ yanıtını verdi.

    Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı kararı

    ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü ‘Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si yakın gelecekteki seçimlerde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin ABD’de etkin olması, yüzde 18,5’i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

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