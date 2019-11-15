Areda Survey'den Türkiye-ABD ilişkileri araştırması: Türk halkının yüzde 64'ü İncirlik'in kapatılmasından yana

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.
Vatandaşların büyük çoğunluğu Adana’da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü’nün kapatılmasından yana.
Katılımcıların yüzde 30’u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.
Trump'a güven yok
'ABD Gülen'in iadesi konusunda Türkiye'den taviz bekliyor'
ABD’nin Fethullah Gülen’in Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Gülen’in ABD’nin Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi. Yüzde 78’lik kesim ise Gülen'in iade edilmeyeceğini belirtti.
Gülen’i iade etmeme sebebi olarak ise ABD’nin FETÖ’yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.
Yakın gelecekte ilişkilerin düzelmeyeceği düşünülüyor
Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı kararı
ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü ‘Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si yakın gelecekteki seçimlerde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin ABD’de etkin olması, yüzde 18,5’i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.
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