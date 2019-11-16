Mardin'de HDP'li 3 belediyeye kayyum atandı

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında, Mardin'in HDP'li Mazıdağı, Savur ve Derik belediye başkanlarının yerine kayyum atandı.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 4 belediye başkanının yerine kayyum atandı.

Mardin’in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP’li Belediye Başkanları haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Mardin’in HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez’in yerine Derik Kaymakamı Hakan Kafkas belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın’ın yerine Kaymakam Muhsin Duran Kalkan ve Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü’nin yerine Savur Kaymakamı Bayram Türker, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.