Kayıt
10:38 16 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Le Mesurier soruşturmasını derileştiren mendilcinin fotoğrafı ortaya çıktı

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol

    İngiliz askeri istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu sokakta bir yıl boyunca mendil satıp olaydan önce aniden ortadan kaybolan gizemli mendilcinin fotoğrafına Google’dan ulaşıldı.

    Beyaz Miğferler'in kurucusu ve eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölü bulunduğu Karaköy, Ali Paşa Medresesi Sokak’ta bir yıl boyunca her gün aynı yerde oturup mendil satan ve İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir hafta önce ortadan kaybolan gizemli mendilci hâlâ bulunamadı. Polis ekipleri, Suriyeli mendilci “Muhammed” hakkında inceleme başlattı.

    'Ölümünden bir hafta önce kayboldu'

    Ekipler önceki gün mendilciyi tanıyan Karaköy esnafının ifadesine başvurdu. Esnafın anlatımına göre gizemli mendilci her sabah saat 08.00 sıralarında Ali Paşa Medresesi Sokağı’na gelip ajan Le Mesurier’in hem ev hem ofis olarak kullandığı binanın olduğu sokağın başında gün boyunca bekliyordu. Bir yıl boyunca yaz kış demeden neredeyse her gün sokağa gelen mendilci esnafın anlatımına göre sabahları tost yiyip kahve içiyordu. Eski kıyafetler giyen ve uzun sakal bırakan mendilci aynı zamanda düzgün Arapça konuşuyordu. Karaköy esnafının anlatımına göre az Türkçe bildiği düşünülen mendilci çevresiyle de pek sohbet etmiyordu. Adının “Muhammed” olduğunu söyleyen mendilci her gün saat 16.00 sıralarında sokaktan ayrılıyordu. Mendilci, Le Mesurier’in ölümünden bir hafta önce ortadan kayboldu.

    'Hep aynı yerde bekliyordu'

    Aynı bölgede 33 yıldır dolaşarak mendil sattığını söyleyen Orhan Fikilli her gün yaklaşık beş defa Ali Paşa Medresesi Sokak’tan geçtiğini belirtti.

    Bir yıl boyunca Suriyeli Muhammed’i gördüğünü söyleyen mendilci Orhan Fikilli “Ben yıllardır Karaköy bölgesinde mendil satarım. Yaşım büyük olmasına rağmen sokakları dolaşırım. Çantamdaki mendilleri satmaya çalışırım. Yaklaşık bir yıldır sabahları sokaktan geçtiğimde Suriyeli mendilciye selam verirdim. Sadece ‘merhaba’ derdi. Başka bir şey söylemezdi. Ama güzel Arapça konuşuyordu. Hep aynı yerde bekliyordu. Benden genç olmasına rağmen hiç sokakları dolaşmazdı. Hep aynı yerde otururdu. Bizimle pek konuşmadı. Önünde bir tezgâhı vardı” dedi.

    Google'dan ulaşıldı

    Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Polis ekipleri konuyla ilgili incelemesini sürdürürken gizemli Suriyeli mendilcinin fotoğrafı Google sokak görüntülerine yansıdı. Görüntülerde mendilcinin, Le Mesurier’in evinin olduğu sokağın başında oturduğu ve mendil sattığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin teşhis ettiği mendilci Muhammed’in yüzü fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.

    Eşi arkadaşında kalıyor

    Bu arada, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan Le Mesurier’in İsveç asıllı eşi Emma Hedvig Christina Winberg’in Beyoğlu bölgesinde bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri olay günü Winberg’in saati, yüzüğü ve bir miktar parasına el koymuştu. Polisler, önceki gün Winberg’i arayarak gelip eşyalarını almasını söyledi. Ancak Winberg’in ‘güvenlik’ gerekçesiyle karakola gitmediği öğrenildi.

    'Bizi ölü görmek isteyenler var'

    ABD merkezli New York Times gazetesine James Gustaf Edward Le Mesurier için bir yazı kaleme alan İtalyan yazar Janine di Giovanni, geçmişteki ilginç bir konuşmalarını anlattı.

    2016 yılında Türkiye’de Beyaz Baretliler’in eğitim yaptığı gizli bir bölgeye Le Mesurier ile birlikte seyahat ettiğini söyleyen Giovanni, eğitimler için “Neden gizli bir bölge tercih ediyorsunuz” diye sorduğunda, eski İngiliz istihbarat askerinin “Bizi ölü olarak görmek isteyen kaç kişi olduğunu biliyor musun” cevabını verdiğini yazdı.

    Giovanni, makalesinde “Le Mesurier, ilgisini Suriye’ye yöneltmeden önce Irak ve Kosova’da da çalıştı. Kendisini savaşın yıktığı toplumlara kimsenin onları kurtarmaya gelmediği durumlarda, kendi başlarının çaresine bakmalarını öğretmeye adamıştı. Le Mesurier’in Beyaz Baretliler konsepti, sivilleri eğiterek komşularına bakmalarına, enkaz altındakileri çıkararak onları hayata döndürmeye dayanıyor. Bir keresinde ‘Eğer enkazın altına gömülürsen, seni birilerinin aradığını biliyorsun. Senin için birisi geliyor. Toplumu güçlendirmek böyle işliyor’ demişti” ifadesini kullandı. Yazara göre, Le Mesurier Suriye’deki Beyaz Baretliler deneyimini dünyadaki diğer çatışma alanlarına da taşımayı hedefliyordu.

    Giovanni, Le Mesurier’in Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarını arttırdığı 2016 ve 2017’de Rusya merkezli sosyal medya hesaplarının kendisine yönelik karalama kampanyasından çok rahatsız olduğunu yazdı. İtalyan yazar, One Syria Campaing isimli kuruluşun bir çalışmasına göre, Rus sosyal medya ekiplerinin iki yıllık dönemde Beyaz Baretlilere karşı sosyal medya iletileriyle 56 milyonluk bir kitleye ulaştığını hatırlattı. Bu sosyal medya kampanyalarında İngiliz ordusu geçmişini hedef alan kişisel saldırıların da bulunduğunu yazan Janine di Giovanni, bir keresinde eşi Emma Winberg hakkındaki bir mesajın Le Mesurier’i çok öfkelendirdiğini ifade etti.

    Bir gün önce hastaneye gitti

    Le Mesurier’in İstanbul Büyükada’daki kiralık evinde temizlikçi olarak çalışan Gül Feyzullaheva, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşurken, eski askerin ölmeden bir gün önce yüksek tansiyon şikâyetiyle doktora gittiğini söyledi. Le Mesurier’in hafta sonunu eşi Emma Winberg ile geçirdiğini söyleyen Feyzullaheva, bu süreçte çok keyifsiz ve stresli olduğunu belirtti. Feyzullaheva’nın ifadesine göre, hastanede tansiyonu 16/12 olarak ölçülen İngiliz, iğne olup ilaç aldıktan sonra eve geldi.

     

     

    Etiketler:
    Fotoğraf, Google, mendilci, Beyaz Miğferler, James Gustaf Edward Le Mesurier
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    'Göbeklitepe’ isimli sergide, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olan bu yapıdaki kazılar sırasında çekilen anıt fotoğrafları sergileniyor.
    St. Petersburg Üniversitesi'nde Türk kültürü tanıtılıyor
    Karikatür
    Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet