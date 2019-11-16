Volkswagen CEO'sundan Türkiye açıklaması

Bu gün VWnin Yönetim Toplantısı vardı.Sene sonuna kadar ortalığın sakinleşmesini bekleyecekler.



CEO Diess hala daha rasyonel Almanlardan biri :))

“Mevcut planlarımıza bağlıyız. Türkiye Avrupa’nın parçası olarak kalmalı.Suriye konusundaki gerginlik umarım yakında kaybolur. “