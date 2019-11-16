Türkiye ile Rusya'nın Suriye'deki 7. ortak devriyesi tamamlandı

MSB'den yapılan açıklamada "ırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildi" denildi.