Suriye'de bombalı saldırı: 18 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırısı sonrasında ilk belirlemelere göre 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki El Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 18 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan örgüt, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.