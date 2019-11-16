Erdoğan: İşsizlik rakamlarının yeniden düşmesini bekliyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- 17 yılda emekli maaşlarını 4 kata varan oranlarda artırdık. Prim ödemesine ve yılına bakmaksızın hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık.

- Muhtarlar ve güvenlik korucuları gibi geçmişte sosyal güvenlik primleri ödenmeyen kesimleri de devlet şemsiye altına aldık.

- Ülkemizde genel sağlık sigortası şemsiyesi dışında kimseyi bırakmayacak bir sistem kurduk.

- Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunuyoruz, artık vatandaşlarımız istedikleri hastanede sağlık hizmeti alabilmekte.

- İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla sosyal güvenlik sistemimizi baştan sona yeniden inşa ettik. Geçmişte işçi, memur, esnaf için ayrı ayrı verilen hizmetleri birleştirdik.

-Kanuni Sultan Süleyman da böyle diyor, 'gerekirse devlet olmasın ama benim vatandaşım sağlıklı olsun'

- Kayıt altındaki aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon seviyesine çıkardık, bakın nereden nereye geldik?

- Göreve geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi 171 milyar dolara çıktık. Nereden nereye.

- Bay Kemal ne diyordu? 'Bunlar şimdi IMF'ye gidecek' diyordu. IMF'nin kapısını CHP zihniyeti açtı.

- Faiz, yüzde 40'a doğru gitmişti. Yeni Merkez Bankası Başkanımızla beraber şu anda faiz oranı yüzde 13,5'a kadar indi, daha da inecek.

-Kayıt dışı istihdamı yüzde 52'den yüzde 36 seviyesine indirdik. Aktif sigortalı sayısını 12 milyondan 21 milyon 410 bine çıkardık.

- Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz.

- Enflasyon da inşallah tek haneli rakama inecek 2020'de.

- Görünen o ki, bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada.

- Bay Kemal'e 5 tane koyun teslim edin, inanın kaybeder. Kendisine SSK'yı verdiler hâl ortada.

- Halkıma hizmetten dolayı zarar ediyorsak edelim.

- Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. İskandinav ülkelerinin hepsi erken emeklilik sistemiyle battı. Herkes vaktinde emekli olmalı.

- Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uygulamaya çalışıyor bizdeki bazı köhne kişiler sistemi çökertmek için koşuyor.

-YPG'yi Kürt diye tanımlayanlar benim Kürt vatandaşlarıma saygısızlık ediyor. Onlar teröristlerdir

-Mehmetçikle mücadele veren Suriye Milli Ordusu'na ana muhalefet terörist diyor. Bay Kemal PKK ile yürüdü.

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