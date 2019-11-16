Karaköy'deki başörtülü kadına saldırının faili, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Karaköy'de başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli Semahat Y., 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Semahat Y.'nin ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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