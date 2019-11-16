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23:39 16 Kasım 2019
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    Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam

    © İHA /
    Türkiye
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    Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 15 zam yaptı. Belediye su fiyatlarına da zam kararı aldı. Zamların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

    Musluk - su kesintisi
    © AA /
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    AK Partili Konya Büyükşehir belediyesi, su ve ulaşıma zam yapma kararı aldı. Ulaşım Koordinasyon merkezinde gerçekleşen toplantıda ulaşım ücretlerine yaklaşık yüzde 15 oranında zam kararı alındı.

    Buna göre, toplu ulaşımda 2.10 kuruş olan tam elkart 2.50 kuruşa, aylık sınırsız tam abonman 135 liradan 160 liraya yükseltildi. Yeni fiyat düzenlemesinde öğrenciler ve indirimli Elkart kullananların fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayarak ücreti 1.55 TL olarak aynı kaldı.

    20 yaş ve altı gençlere indirimli tarife

    Toplantıda, ayrıca çalışan gençlerle üniversiteye hazırlık yapan gençler başta olmak üzere, 20 yaş ve altındaki tüm gençlerin 1 Ocak itibariyle ulaşımda indirimli tarifeden yararlanmalarına da karar verildi.

    Konya'da, KOSKİ (Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü, su fiyatlarına da zam yapma kararı aldı.

    Zam öncesi mesken tipi su kullanımında suyun metreküpü 4,28 kuruşken yeni tarife şu şekilde belirlendi;

    sebze, meyve, tanzim satış, alışveriş
    © REUTERS / Murad Sezer
    Gıdaya yeni zamlar yolda
    0-15 Metreküp Mesken: 4.74 TL. 16-50 Metreküp Mesken: 6.59 TL. 51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 8.44 TL. Ayrıca işyeri abenelerine metreküpü 9.69 TL olan su fiyatı 10.34 liraya yükseltilirken, fiyatı 2.54 TL olan çevre sulama aboneleri ise yeni zamdan sonra suyun metreküpünü 2.82 liradan tüketecek.

    Yıllık peşin ödemeye yüzde 10 indirim

    6 ve üzeri nüfusa sahip aileler, KOSKİ'ye başvurmaları halinde 15 metreküp olan ilk kademeyi 20 metreküpe çıkarabilecek. Bir önceki yıl kullandığı kadar suyu Ocak ayı sonuna kadar peşin ödeme ile satın alan abonelere KOSKİ tarafından yüzde 10 indirim yapılacak. İlçeler arası fiyat dengesini sağlamak için yüksek fiyatlı ilçelerde su fiyatında herhangi bir artışa gidilmedi.

    Zamların 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

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    Etiketler:
    Zaman, Su, Toplu taşıma, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Türkiye
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