Borçlarını ödeyemeyen sözleşmeli öğretmen yaşamına son verdi

Eğitim Sen'den açıklama

Cumhuriyet'in haberine göre, yaklaşık 3 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilen Tarhan’ın son dönemde artan borçlarını ödemede güçlük çektiği belirtildi. Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tarhan’ın cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Tarhan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü.

Sözleşmeli öğretmen Tarhan’ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan mesaj yayımlayan Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi, “Çınar'da görev yapan sözleşmeli öğretmen Esat T. intihar ederek yaşamına son vermiştir. Esat öğretmene Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.