Iğdır, hava kirliliği sıralamasında Türkiye birincisi

Havaların soğumasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde kalorifer kazanlarının yanması ile birlikte bina bacalarından çıkan kömür dumanı ve pis kokunun, Iğdır'da hayatı yaşanmaz hale getirdiği belirtildi.

Iğdır'da temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken indeks değeri 355'e çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) ölçümlerine göre, Türkiye'de hava kirliliği en yüksek il olarak Iğdır görüldü.

Piknik, yürüyüş, açık hava sporları ve bisiklet sürülmemesi konusunda vatandaşlar kesinlikle uyarıldı.