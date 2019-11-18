Çocuklara şiddet uygulayan Darülaceze çalışanlarına maaş kesme cezası

Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda kalan küçük çocuklara hastabakıcılar tarafından şiddet uygulandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Hastane doktorunun ortaya çıkardığı olayda 0-6 yaş arasındaki 7 çocuğun farklı yurtlara gönderildiği, çocuklara şiddet uygulayan personelin ise sadece kınama ve ücret kesme cezası aldığı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinden Leyla Kılıç'ın haberine göre, kimsesizlere barınma ve bakım hizmeti sunmak amacıyla 1895 yılında kurulan Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı'nda kalan 7 çocuğa hasta bakıcılar tarafından şiddet uygulandı.

Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı’nın başlattığı soruşturmada çocuklardan sorumlu hiçbir idareciye cezai işlem uygulanmazken sadece hastabakıcı ve memurların cezalandırıldığı belirtildi.

Şiddete uğrayan 0-6 yaş arasındaki 7 çocuğun da farklı yurtlara gönderildiği ve çocuk yuvasına ziyaretlerin kaldırıldığı öğrenildi.