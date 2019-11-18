'Jet Fadıl'ın Caprice Gold projesinde emsal karar

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinden devre mülk satın alarak dolandırılan Olcay Uzun, ödediği paranın iadesi için açtığı davayı 3 yıl sonra sonra kazandı.

Mahkeme davacının ödediği 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber geri ödenmesine karar verdi. Bu karar Caprice Gold şirketine para yatıran mağdurlar tarafından açılan davalarda emsal olma niteliği taşıyor.

Habere göre Olcay Uzun Fadıl Akgündüz mağdurlarından sadece biri. 2011 ve 2013 yılında Jet Fadıl’ın Bayrampaşa’daki Caprice Gold projesinden 4 adet devre mülk satın alan Uzun, toplamda 127 bin 813 TL ödeme yaptı. Ancak Caprice Gold şirketi sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getirmedi.

Paranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi

Bunun üzerine Uzun avukatı aracılığıyla Fadıl Akgündüz, Mehmet Salih Obut, Avniye Obut, İbrahim Obut ve Caprice Gold şirketine dava açtı, devre mülk için yatırdığı 127 bin 813 TL’nin geri ödenmesini istedi.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi davacının Caprice Gold Gayrimenkul’e açtığı davanın kısmen kabulü ile 120 bin 995 TL’nin yasal faiziyle beraber davalı Caprice Gold şirketinden alınıp davacıya verilmesine karar verdi.