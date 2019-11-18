İzmir Büyükşehir, Beyoğlu'ndaki arsasını satıyor: 60 yıl önce yurt yapılmak için alınmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 1959'da İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden satın alınan arsa, 60 yıl sonra satılmak istendi. AK Partili meclis üyeleri, satılmasını istemedikleri arsaya 'İzmir Evi' yapılmasını talep etti. Dosya, satışla ilgili komisyona iade edildi. Meclis'teki oylamayla satış kararı alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 14 Ekim'de meclise sunulan teklifle İstanbul Beyoğlu'ndaki Sururi mahallesi, 853 ada ve 17 parselde bulunan, 697 metrekarelik arsanın satışı için karar alınması istendi.

Satışa AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi. Önce komisyona çekilen satışla ilgili teklif, daha sonra Meclis gündemine geldi ve satılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Arsa'nın değeri 15-20 milyon TL

DHA'nın aktardığına göre, İzmir'de 1959 yılında belediye başkanı olan Faruk Tunca tarafından İstanbul'da okuyan İzmirli öğrencilere yurt yapılmak üzere satın alınan arsa, 60 yıl içinde değerlendirilmedi.

Üzerinde çay bahçesi ve yiyecek satışı yapılan, imarsız dükkanların bulunduğu arsa Dolapdere'nin girişinde, Kurtuluş Deresi caddesi ile Ömer Hayyam caddesinin kesiştiği köşede bulunuyor. Arsa olarak değerinin, 15-20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.