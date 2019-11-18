Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok

Gümüşhane’nin Dumanlı köyü İstavroma Yaylası'nda yaşayan vatandaşlar, Vali Kamuran Taşbilek’ten 'Dipsiz Göl'ün insanların ölümüne neden olduğu gerekçesiyle kapatılmasını istedi. Yayla sakinlerinden 57 yaşındaki Naziye Dervişoğlu, “Buradan milletin bir faydası yok. Bizim annelerimiz bile odalara kapatarak bizi besledi” dedi.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’le birlikte ilgili kurumların uygun görüşleriyle ruhsatlı define aranan ve define çıkmayan 'Dipsiz Göl’de teknik personel ve bilim adamlarının nezaretinde yürütülen rehabilitasyon çalışmalarını denetleyerek, tartışmalara sebep olan alanda incelemelerde bulundu.
Vali Taşbilek’in incelemeleri sırasında yanına gelen yayla sakinlerinden 57 yaşındaki Naziye Dervişoğlu, “Biz buranın kapatılması taraftarıyız. Çocuklarımızı biz buradan geri alamıyoruz. Göle gidiyoruz deyip duruyorlar. Biz burayı kapattırmak istiyoruz. Ölmüşlerinizin ruhu için burayı kapatın. Buradan milletin bir faydası yok. Bizim annelerimiz bile odalara kapatarak bizi besledi. Burada iki adam boğuldu. Nasıl korkmayalım, çocuğumuzu salıverelim buraya. 30 sene oldu çocuk öleli burada. Annelerin yüreği yanmasın burada. Göl görecek olanlar Çakırgöl’e, Uzungöl’e gitsinler. Bizi burada korku içerisinde yaşatmasınlar” dedi.
‘Yanlış gölü gösteriyorlar ki burası böyle dursun diye’
Televizyon ekranlarında yayınlanan ve bazı kanallarda ‘Dipsiz Göl’ diye lanse edilen gölün İstavroma Yaylası'ndaki göl olmadığının altını çizen Dervişoğlu, “Orası burası değil. Gümüşhane’de başka bir göl. O yanlış gölü gösteriyorlar ki burası böyle dursun diye. Bizim burada öyle bir görüntü, oturak, piknik yeri yok. O görüntüleri kasıtlı göstermişler. O gölün etrafı çiçek dolu. Görüntülerdeki gölün yeri düz, çiçeklerle çevrili. Bizim göl çukurun içinde kalmış bir göl” diye konuştu.
Gölde boğulan çocuğun komşusunun çocuğu olduğunu ifade eden İsmail Kotan ise, “1989-1990 yıllarında burada çocuk boğuldu ve Gümüşhane’den dalgıçlar geldi çıkardılar. Kayıtlarda vardır. Benim yeğenim de gölün kenarındaki kurbağalarla oynarken düşüp boğuldu. Burayı kapatın, burası tehlikeli. Devletimizin bize büyük bir iyiliği olur. Burada geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Taşbilek, “Bilim adamlarımızın bize göstereceği yolla, gölümüzün düzenlenmesiyle ilgili doğru bir çalışma yapacağız burada. Çalışma sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızı boğulmalara karşı koruyacak her türlü tedbiri alırız” şeklinde konuştu.
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