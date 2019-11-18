MetroPOLL'ün anketine göre son iki ayda AK Parti ile MHP'nin oyları arttı

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yayınladığı son anketin sonucuna göre AK Parti'yi destekleyenlerin oranı iki ayda yüzde 33.2'den, yüzde 35.2'ye, MHP'yi destekleyenlerin oranı da yüzde 10.7'den yüzde 11.9'a yükseldi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında düşüş yaşandığı görüldü.