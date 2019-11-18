İBB Sözcüsü Ongun: İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değil

Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir makam aracı alacağı iddiaları ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun paylaşımında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değildir. Başkanımız şahsına ait aracı yakıt giderini de kendisi karşılayarak kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni bir makam aracı alacağı iddiası doğru değildir. Başkanımız şahsına ait aracı yakıt giderini de kendisi karşılayarak kullanmaktadır. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 18, 2019

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