OYAK’tan Demirören Medya açıklaması

Demirören Medya'yı satın alacağı iddia edilen Ordu Yardımlaşma Kurumu'ndan (OYAK) açıklama geldi: "Reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır."

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Demirören Medya'yı satın alacağı iddiasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Demirören Medya'yı hangi grup alıyor? başlıklı haber kurumumuzla ilişkilendirilmiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'nin en büyük emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) olarak, reel sektörde yatırım fırsatlarını her zaman titizlikle değerlendirmekteyiz. Ancak OYAK yönetiminin medya sektörüne dair herhangi bir gündemi, planı ve/veya kararı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."