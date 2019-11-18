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19:07 18 Kasım 2019
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    Çelik: Trump'ın mektubu iade edilmiştir, konu kapandı

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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kaleme aldığı mektupla ilgili olarak açıklama yaptı. Mektubun Trump'a iade edildiğini belirten Çelik, konunun kapandığını söyledi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. 

    Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    - KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.

    - Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.

    'Yıldız Kenter'e rahmet diliyoruz'

    Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.

    'Görevden alındılar'

    - Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.

    - İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz. 

    - Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.

    'ABD ile ikili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahip'

    - Cumhurbaşkanımız Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir. 

    'Birileri polemik yapmaya devam ediyor'

    - Tarihçiler Ermeni konusunda kararlar vermelidir. Burada karşılıklı olarak atılacak adımlarada yer verilmiştir.

    - Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmaması lazımdır. Daha çok diplomasi geliştirmeye yönelik olmalıdır. Yoksa bu durum ilişkilere zarar verir.

    - Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Konu kapanmıştır. Birileri bazı kelimeler üzerinden polemik yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir.

    - Batıda gördüğümüz kirli medya dilinin bazı çevrelerde de kullanıldığını görüyoruz.

    AB ile Doğu Akdeniz gerilimi

    - Maalesef AB Dışişler konseyi adım attı. Adımlarımızı kendilerince cezalandırmak istiyorlar. Koskoca AB Rum kesiminin marjinal isteklerine peşine takılmışlardı.

    - Burada bir kez daha Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan istikrar değil gerginlik söz konusudur.

    - AB, Rum kesimi ile mahalle dayanışması içinde.

    - Türkiye'nin ne kendi ne de KKTC'nin haklarını tek taraflı bir biçimde gasp edilmesine izin vermeyecektir.

    - AB tarafsız olma vasfını yitirdi. Koskoca AB, Rumların marjinal tezlerinin peşine takıldı.

    'İsrail yine Gazze'ye bombalar yağdırdı'

    - İsrail yine Gazze şehrine bombalar yağdırdı. İsrail bununla da kalmadı. Gazze'nin bombalanmasını protesto eden Filistinliler'e ateş açtılar. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz.

    - İsrail uluslara arası hukuku tanımamaktadır. Uluslararası toplumu masum Filistinliler'i korumaya davet ediyoruz.

    - İsrail'in toplam yerleşim sayısı geçen seneye göre yarı yarıya artmıştır. Bu durum İsrail'in şiddetin dozunu 2 katıya çıkardığını göstermektedir.

    'Burada şiddet kullananların cezalandırılacağına yönelik açıklamaları destekliyoruz'

    - Irak'ta 1 aydır protesto gösterileri düzenleniyor. Maalesef bu gösterilerde çok sayıda kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Türkiye, kardeş Irak'ın barış içinde yaşamasına önem vermektedir. Dost ve kardeş olarak gördüğümüz Irak'ta hükümetin halkın isteklerini görmesi için bir kez daha bu durumun altını çiziyor. Burada şiddet kullananların cezalandırılacağına yönelik açıklamaları destekliyoruz. 

    - Irak'ı bir bölücü devlet haline getiren yaklaşımlardan uzak durulması gerekiyor. 

    'Hemen hafifletici sonuç arayan kesimler var'

    - Bu başörtülü hanımlara karşı sistematik bir şekilde gelmesini yakından takip ediyoruz. Kim olursa olsun bütün provokatörlere karşı ortam tutum sergilemeliyiz. Geçmişte bu ülkede başörtü takıyor diye okullardan uzaklaştırılan insanlar var. Hemen hafifletici bir sonuç arayan kesimler vardır. Bunu Avrupa Birliği'nde görmekteyiz.

    - Kim hangi kıyafeti giyerse giysin başına bu tarz bir saldırı gelirse güvenlik görevlilerine bildirmeleri gerekmektedir. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması müspettir.

    'Terör örgütü konusundaki hassasiyetimizi herkesle paylaşıyoruz'

    - Terör örgütü konusundaki hassasiyetimizi herkesle paylaşıyoruz. Geçmişte Afganistan'da ve başka yerlerde yapılan hataları görüyoruz. Ferhad Abdi Şahin'in Bağdadi'den bir farkı yoktur. 

    Etiketler:
    MYK, Ömer Çelik, AK Parti
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