Ahmet Hakan: Yalova Belediye Başkanı, Muharrem İnce'yi mahalle delegesi bile yapmamak için elinden geleni yapıyormuş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın Muharrem İnce'yi 'mahalle delegesi bile' yaptırmamak için çalışmalarda bulunduğunu öne sürdü.

Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın CHP'nin 2018 yılındaki cumhurbaşkanı adayı olan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi 'mahalle delegesi bile' yaptırmamak için çalıştığını iddia etti.

İnce'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Başkan Salman için çok çalıştığını aktaran Hakan, "İşte bu Vefa Salman, şimdi Yalova’da Muharrem İnce’yi mahalle delegesi bile yapmamak için elinden geleni yapıyormuş. Bir aday bulmuş kendisine, Muharrem İnce adını, bu adayın listesinin kıyısından bile geçirmiyormuş" dedi ve ekledi:

"Vefa, İstanbul’da bir semt adı olarak kaldı. Yalova’da ise sadece vefasızın adında..."