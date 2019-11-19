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10:18 19 Kasım 2019
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    Hayvanını terk edene 10 bin TL ceza, kötü mualemeye 2 yıl hapis

    © DHA /
    Türkiye
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    Hayvanseverlerin uzun zamandır merakla beklediği hayvan hakları yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin altyapısını oluşturacak TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu tamamlandı. Raporda, yasa teklifinde olması istenilen öneriler arasında 'dostunu' sokağa atana 10 bin TL ceza, kötü muameleye 2 yıl hapis cezası gibi maddeler var.

    Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ocak ayında Meclis’e geleceğini söylediği hayvan hakları yasa teklifinin altyapısını oluşturacak TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporu tamamlandı.

    Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve uzmanların dinlenmesi sonucunda ortaya çıkarılan rapor, hükümetin hazırlayacağı yasa teklifine temel teşkil edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, rapor üzerinden yapacağı çok yönlü çalışma sonucunda teklifi hazırlayacak.

    Raporda, yasa teklifinde olması istenilen öneriler özetle şöyle:

    • Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.
    • Tüm ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli. Hayvan refahı ve sağlığı açısından önemli risk doğuran mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.

    'Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli'

    • Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin 10 bin liradan az olmamak üzere idari para cezası getirilmeli.
    • Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu katalog suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda açılacak davalara ilgili kuruluşlar müdahil olabilmeli.
    • Hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmelidir.
    • Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi yaptırımlar getirilmelidir. Sokağa terk edilen bir hayvanın sahipli olduğunun anlaşılabilmesi için, kimliklendirmeye ilişkin mevzuat ivedilikle yürürlük kazanmalıdır.
    • ‘Hayvan Refahı Fonu’ oluşturulmalı. Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.

    ' 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi 'hayvanların cinsel istismarı' diye değiştirilmeli'

    • Hayvanların mikroçip ve benzeri yöntemlerle kayıt altına alınması, belediyelerin birbirlerinin sınırlarına sokak hayvanı bırakmasının önüne geçecektir.
    • Kanundaki ‘hayvanlarla cinsel ilişki’ ifadesi ‘hayvanlara yapılan cinsel saldırı’ ya da ‘hayvanların cinsel istismarı’ şeklinde değiştirilmeli. Hayvanlara karşı işlenen ve suç kapsamına alınması önerilen fiillere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olmalı; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmelidir.
    • İstanbul Adalar’da belli bir miktarda fayton, Fayton Yönetmeliğine ve belirlenecek fayton sayısına uygun miktarda at bırakılmalı. Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atları için izin verilmeli. Atlar İSPARK Fayton Park Alanı’ndaki ahırlarda barınmalı ve Lunapark Meydanı’ndan Büyük Tur Yolu’nda gezinti yaptırılmalı. Acil olarak Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilmeli.
    Etiketler:
    Tecavüz, Cinsel istismar, Hapis cezası, Para cezası, Türkiye, TBMM, Hayvan hakları, Mustafa Şentop, Adalar
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