Çavuşoğlu'ndan Pompeo'nun Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki

ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmüyoruz" açıklamasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini yasa dışı olarak görmüyoruz" açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

''Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır.''

Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 19, 2019

Pompeo, şunları da söylemişti: "Reagan yönetimi, söz konusu yerleşim alanlarının yasa dışı olduğuna inanmadığını ve İsrail'in sivil yerleşim girişimlerini uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade etti. Tartışmanın tüm taraflarını dikkatlice inceledikten sonra, Trump yönetimi olarak, Başkan Reagan ile aynı fikirde olduğumuzu belirtiyor ve ABD'nin artık Batı Şeria'daki yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünmediğini açıklıyorum."