AK Parti'den Yavaş'a: Henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış?

Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıkladığı görevde olduğu 200 günde yaptığı çalışmalar ve mali durum raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma ilişkin Şahin şunları kaydetti:
"CHP'li Mansur Yavaş 'hesap verilebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışı'ndan bahsediyor ama ilk 6 ayın 36 günü yurt dışında ne yapmış, görevi süresince her 5 günün birini niçin yurt dışında geçirmiş, raporda buna dair bir bilgi yok.
Henüz Haymana'ya ayak basmadı ama 16 gün Londra'da ne yapmış mesela? Veya henüz Akyurt'a uğramadı ama 6 gün Moskova'da Ankaralılar için ne yapmış? 1 aydan fazla süren yurt dışı gezilerinin Ankaralılara maliyeti nedir? Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum."
Henüz Haymana’ya ayak basmadı ama 16 gün Londra’da ne yapmış mesela?— Fatih Şahin (@_fatihsahin) November 19, 2019
Veya henüz Akyurt’a uğramadı ama 6 gün Moskova’da Ankaralılar için ne yapmış?
1 aydan fazla süren yurtdışı gezilerinin Ankara’lılara maliyeti nedir?
Hemşehrilerimizin bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum.
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