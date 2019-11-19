Erdoğan'dan ABD'ye S-400 yanıtı: Geri adım atmayacağımızı ilettik

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin 'S-400'den vazgeçin' talebine ilişkin, "Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a ilettik" dedi. Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da söyledik" ifadesini kullandı.

AK Parti'nin TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına AK Partili vekilleri uyararak başladı.

Milletvekillerinden her hafta seçim bölgelerine gitmelerini ve çalışmalar yapmalarını isteyen Erdoğan, "AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, "Aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik" ifadesini kullandı.

Rusya'dan alınan S-400 hava sistemleriyle ilgili kararlılığını bir kere daha vurgulayan Erdoğan, "Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 meselesinde çözüm yolu aranması konusunda mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin sistemi alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Kendisi de bize hak veriyor. Türkiye'nin bu konuda adım atmayacağını Trump'a ilettik" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahip'

Her bakanımız kendi bütçesi görüşüldüğü zaman tam kadro ile Meclis'te bulunacak. Meclis çalışmaları bizim için hayati öneme sahiptir. Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır.

Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli ve her hafta zaten salı, çarşamba, perşembe bölgesine gidecek ve bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle ve köylerine kadar gidip oralardaki vatandaşlarımızın hal ve hatırını soracak, muhtarlarla görüşmeleri yapacak ve ondan sonra da bize ulaşması gerekenleri ulaştıracak.

​AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil. Ankara'daki çalışmaları takip edip ondan sonra bunu, kendi il ve ilçeleriyle sağlıklı şekilde koordine etmek. Genel başkan ve Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğim. Gayretiniz ve fedakarlığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

'S-400 meselesinde çözüm yolları arama konusunda Trump ile mutabık kaldık'

Geçen hafta Trump'ın daveti üzerine ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Heyetlerimizin katkılarıyla verimli toplantılar yaptık. Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği sır değil. Amacımız bu süreci geride bırakmaktır.

Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.

Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler ABD ile Türkiye'nin yakın olması gerektiriyor. Aramızdaki sorunlar küçük pürüzlerden ibaret. Pürüzler suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören de Sayın Trump'tır. 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma konusunda kararlığımızı bir kez daha teyit ettik.

Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 meselesinde çözüm yolları aranması konusunda Trump ile mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin S-400 sistemini alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Ülkemizin S-400 konusunda geri adım atmayacağını bir kez daha söyledik.

'F-35'de uzlaşmaz tavır devam ederse Türkiye başka arayışlara girecektir'

ABD'den Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan haksızlıkları da dile getirdik. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kararının haksız olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Görüşmemizin ardından bu tasarı bloke edilmiştir. ABD'de süren azil süreci Başkan Trump'ı temkinli hareket etmeye sürüklediği açıktır. Bu süreç bittiğinde ilişkilerimiz güç kazanacaktır.

Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi. Sadece Fırat Kalkanı Harekatımızda 3 binin üzerinde DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Diğer operasyonlar bu rakam 4 bine çıkıyor.

Bağdadi'nin yakaladığımız yakınlarından çok önemli istihbari bilgiler elde edildi. PKK/YPG, Suriye'de cezaevlerinde bulunan binlerce DEAŞ'lıyı şantaj malzemesi olarak serbest bıraktı. ABD'de bir kesimin Suriye'de bölcü terör örgütünü destekleme çabası gösterdiği anlaşılıyor.

'Bölücü terör örgütünü DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek istiyolar'

Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor. Ne Mazlum Kobani'si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD tarafında da anlattık, Rusya tarafına da anlattık. En sonunda Trump'a video kaydıyla anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi ve bunu anlatmaya devam edeceğiz.

ABD'de faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık. Bu konudaki kararlılığımızda en küçük taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz. Ülkemize yapılan ihanetin hesabını sormak için bu hainlerin peşinde olacağız.

Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir.

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