Erdoğan'la görüşen Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın EYT değerlendirmesi Türkiye açısından isabetli olmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Ardından açıklamalarda bulunan Bahçeli, Erdoğan'ın EYT'ye ilişkin değerlendirmelerine destek verdi; sağlık durumuna ilişkin soruları da cevapladı.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yanına geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine "Güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Bahçeli, 23 Eylül'den bu yana sağlık sorunları nedeniyle TBMM'de partisinin grup toplantılarını gerçekleştiremiyordu.

Öte yandan Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir soruya "Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM kulisinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. pic.twitter.com/lIFx04wyAo — yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 19, 2019

'Allah'a şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla'​

Bahçeli, sağlık durumuyla ilgili tartışmalar konusunda ise "Herkese sağlık diliyorum. Sağlık her şeyin başı, bizi eleştirenler, ‘Geberdi’ diyenler, ‘Geberecek’ diyenler, ‘MHP böylelikle parçalanacak’ diyenler... Şimdi buradayız, Allah’ın verdiği ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Allah’a şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun güvenli bölge açıklamasına destek

Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun güvenli bölge konusunda kullandığı "ABD ve Rusya gereğini yapmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine de "Dışişleri Bakanı’nın görüşü sağlıklıdır, kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun, güvenlik bölgesi konumundaki Türkiye’nin aldığı tavrın devamı gerekmektedir" diye konuştu.