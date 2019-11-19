Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Ayrıntılar geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM kulisinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. pic.twitter.com/lIFx04wyAo— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 19, 2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Meclis kulisinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Ayrıntılar geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM kulisinde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile biraraya geldi. pic.twitter.com/lIFx04wyAo— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) November 19, 2019
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