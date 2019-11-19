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15:22 19 Kasım 2019
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    Değnekçilere karşı harekete geçildi: Valeler QR kodlu kimlik kartıyla çalışacak

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'da son günlerde İSPARK otoparklarında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı. Yakında hayata geçirlecek düzenlemeye göre, valeler artık QR kodlu yaka kartlarıyla görev yapacak. Böylece sürücüler park ücreti isteyen kişinin belgesi olup olmadığını anlayabilecek.

    İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'ne (İSPARK) ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında yetkileri olmadığı halde para talep eden ve 'değnekçi' diye tabir edilen kişiler son günlerde sık sık görülüyor. 

    Bunun önüne geçmek için Vale şirketlerinin bağlı olduğu Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) başlattığı çalışma tamamlanmak üzere. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, Beşiktaş’ta bir sürücünün değnekçi tarafından bıçaklanmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, bu tür olayların önüne geçilmesi için yaptıkları çalışmaları anlattı.

    “2013 yılından beri bu sektörün tamamen düzenlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor” diyen Bakırtaş şöyle devam etti:

    'Vale ile değnekçiyi ayırmak lazım'

    “2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’na başvurduk. Valenin bir meslek olması için tüm çalışmalarımızı tamamladık. Tüm valelerin eğitimlerini almış ve belgeli olması gerekiyor. Bununla ilgili yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile vale yönergesi üzerine çalıştık. Vale ile değnekçiyi ayırmamız lazım. Vale deyip geçmemek gerekiyor. 200 bin insan şu an bu sektörde çalışıyor. Dolaylı olarak 1 milyon kişinin geçimi söz konusu. Vale artık bir ihtiyaç. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon araç trafiğe çıkıyor. Dolayısıyla bundan 10 yıl sonra daha büyük bir ihtiyaç olacak. Vale aynı zamanda trafiği de rahatlatan bir unsur.”

    Bu konuda ‘vale kimlik kartı’ olarak da adlandırılan QR kodlu yaka kartı çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakırtaş, "Bizim şu ana kadar 8 binin üzerinde yetiştirdiğimiz vale var. Valelerin stres yönetimi, öfke kontrolü gibi tüm eğitimleri almaları gerekiyor. TOBFED kartını gören tüketici QR kod ile de doğrulayarak içi rahat bir şekilde aracını kime teslim ettiğini bilecek. Bizim bunları tamamlamamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı’na görüş bildirdik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir an önce sektörün düzenlemesi için kayıt dışının önüne geçilmesi gerekiyor. Bizim bünyemizde 3 bin 500’e yakın vale şirketi var.  Dolaylı olarak eline değnek alıp sokakta ‘ben valeyim’ diyenleri ayırmak gerekiyor.” diye konuştu.

    'Kart, bu işin eğitimini alanlara verilecek'

    Sektörde denetimlerin artmasını gerektiğini ifade eden Bakırtaş, vale kimlik kartı çalışmasıyla ilgili, “Bütün alt yapısı bitti. Resmi Gazete’de yayımlandı. Yani aslında o kart TOBFED tarafından bu işin eğitimini alanlara verilecek ve denetimi yapılacak. Sektörü en iyi yine sektör denetler. İnşallah yakın zamanda haberi gelir. Haberi geldikten sonra artık resmi bir kart. ‘Mesleki yeterlilik belgesi’ diyoruz biz buna. Valeler belge ve yaka kartlarını almış olacaklar. Yaka kartına koyacağımız QR kod ile tüketici bunu sorgulayabiliyor. Okuttuğu zaman vale nerede eğitim almış, hangi tarihte eğitim almış onları bile görebilecek. Bu sistem kesinlikle tüketici dostu olan bir sistem” dedi.

    '1 kişinin yaptığı olay bütün sektöre mal edilmemeli'

    Beşiktaş’ta yaşanan bıçaklama olayına değinen Bakırtaş, “Bizim en çok üzüldüğümüz şey bir kişinin yaptığı olay bütün sektöre mal edilmemeli. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Bu 1 milyon kişinin geçimini sağlayan sektörü yok saymak. Burada kesinlikle dediğim gibi onlar vale değil, tamamen değnekçi. Toplam 200 bin istihdam var. En fazla istihdam İstanbul’da. Toplam 200 binin bir an önce belgelendirilmesi gerekiyor. Bu vesileyle kayıt dışının da önüne geçmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Otopark, vale, değnekçi, İSPARK, İstanbul
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