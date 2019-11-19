İmamoğlu duyurdu: 30 bin üniversite öğrencisine eğitim yardımı yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacağını duyurdu.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İBB'nin üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlayacağını açıkladı.

Yayımladığı videoda "İstanbul'u öğrenciler için daha yaşanabilir bir kent yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 TL'lik bir yardım yapılacağını söyledi.

İmamoğlu, yardımdan faydalanmak isteyenlerin 24 Kasım Pazar gününe kadar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden başvuru yapmaları gerektiğini belirtti.

İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz. 30 bin öğrencimize yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapacağız.



Müracaat için https://t.co/kJYwYqJBKI adresine kayıt yaptırabilirsiniz. Başarılar dilerim. pic.twitter.com/aLRqpKYX6F — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2019

​'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adı verilen pogramdan faydalanmak için öğrencilerin karşılaması gereken koşullar şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

Başvuru yapamaycak öğrenciler için belirlenen koşullar ise şunlar: