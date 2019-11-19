Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu: Anladım kardeşim peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim?

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kendisi için "Kırklareli'nin belediye başkanı benim. Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar" diyen takipçisine yanıt verdi: "Anladım kardeşim peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim?"

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, sosyal medya hesabında kendisini de ilgilendiren bir mesaja verdiği esprili yanıt dikkat çekti.

Kırklareli Belediyesi’nin önünde bir gencin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılarak, “Kırklareli’nin Belediye Başkanı benim. Mehmet Siyam Kesimoğlu anca getir götürümü yapar” şeklinde mesaj yazıldı. Başkan Kesimoğlu bu mesajı paylaşarak, “Anladım kardeşim peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim?” şeklindeki esprili bir yanıt verdi.

Anladım kardeşim peki bundan şeyin haberi var mı, mesela benim? 😀 https://t.co/RmxgnXOT6m — Mehmet Siyam Kesimoğlu (@mehmetkesimoglu) November 18, 2019

Kesimoğlu'nun yanıtı sosyal medyada çokça ilgi gördü.