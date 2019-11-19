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16:22 19 Kasım 2019
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    Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren adam: 'Boşanmak istediğini söyleyince tartışma çıktı, gözüm döndü'

    © DHA /
    Türkiye
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    Konya'da 3 çocuk annesi olan eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanık, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

    Konya'da 3 çocuk annesi olan eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanık, 'canavarca hisle kasten öldürmek' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol, ölen Tuba Erkol'un annesi Behiye Ceran, babası Mustafa Ceran, ağabeyleri Derviş ve Osman Ceran ile ablası Nehir Karaçar, Ankara, Konya, Adana ve Isparta barolarından temsilci avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

    Sanık Bekir Erkol, savunmasında, Tuba Erkol ile severek evlendiğini, 16 yıllık evliliklerinin son 2 yılında eşindeki değişimler nedeniyle aralarının bozulduğunu iddia etti.

    Yaklaşık 2 yıl önce oğullarını bir spor okuluna kaydettirdiklerini anlatan Erkol, şunları kaydetti:

    "Eşim 2018 yılı ramazan ayında aramızda geçen tartışmadan sonra evi terk edip, babasının evine gitmişti. Konuşmak için yanına gittiğimde bir süre yanımdan ayrılıp başka bir odaya geçti. Kayıtlı olmayan bir numaradan telefonuna, 'Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Merak ettim seni. Neler oluyor orada' diye bir mesaj geldi. Numarayı kendi telefon rehberimle karşılaştırınca çocuğun spor okulundaki hocası olan 'Hakan' isimli şahsa ait olduğunu gördüm. Eve dönünce oğluma sordum. O da bana, 'Başka velilerin olmadığı sırada Hakan hoca sahanın ortasından anneme öpücük attı' dedi."

    Tuba Erkol'un bu iddiaları reddettiğini dile getiren sanık Bekir Erkol, bir süre sonra eşiyle tekrar birlikte yaşamaya başladıklarını ancak yine kendisine soğuk davrandığını ileri sürdü.

    Mahkeme Başkanı'nın, "Boşanmayı düşünmedin mi? Madem bu şekilde sorunlar vardı, boşansaydın" diye tepki göstermesi üzerine sanık, Bekir Erkol, olay gününe kadar bu anlaşmazlıklarla yaşamaya devam ettiklerini ancak eşiyle boşanmak istemediğini belirterek, ifadelerini şöyle sürdürdü:

    "Olay günü sabah 7-8 gibi mesai çıkışımda oğlumu almak için eve gittim. Zili çalınca eşim kapıyı açtı ve bana; 'sabahın köründe ne işin var burada. Bu saatte uyunur bilmiyor musun? Ne lanet bir insansın' dedi. Sonra kapıyı açtı. Eşimle konuşmak için çay demledim. Boşanmak istediğini söyleyince çocuklarla ilgili aramızda tartışma çıktı. Bu sırada gözüm döndü. Hakaretlerine dayanamadım. Kur'an-ı Kerim getirdim, 'Hakan denen şahısla ilişkin olmadığına dair buna el bas' dedim. 'Sen kimsin bana el bastıracaksın' diyerek aşağılamaya devam etti. Bir gün öncesinden orada unuttuğum çantamdan bıçağı aldım. Gerisini hatırlamıyorum. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum."

    'Çocuğunu depresyona soktu, gözlerini kör etti'

    Bu esnada Tuba Erkol'un annesi Behiye Ceran, sinir krizi geçirdi. Anne Ceran sanığa, "Çocuğunu depresyona soktu, gözlerini kör etti" diye seslendi.

    Duruşmaya kısa bir ara verildikten sonra, Mahkeme Başkanı sanığa, Tuba Erkol'un, olaydan 4 gün önce uzaklaştırma kararı için karakola gittiğinde, "Eşim, 'boşanırsak seni öldürürüm' şeklinde beni tehdit ediyor" ifadesinde bulunduğunu hatırlattı.

    Sanık, "Eşimi ölümle tehdit etmemiştim. Ben onu canımdan çok seviyordum. Boşanmak istemiyordum" dedi.

    Tuba Erkol'un babası Mustafa Ceran da sanığın uzun zamandır kızına şiddet uyguladığını ancak çocukları nedeniyle aralarını bulmak için sanığa ılımlı davrandıklarını söyledi.

    Kızının, yaşanan tartışmalar dolayısıyla zaman zaman kendilerine sığındığını anlatan baba Ceran, "Olaydan 5-10 gün önce yine kızımı darbetmişti. Kızımın parmakları çıkmıştı" dedi.

    Tuba Erkol'un ağabeyi Derviş Ceran da kız kardeşinin uzun yıllardır boşanmak istediğini ama sanığın tehditleri yüzünden ve çocukların yıpranmaması için evliliği sürdürdüğünü söyledi.

    Kardeşiyle sık sık dertleştiğini dile getiren Ceran, "Sanığın kaç defa Tuba'nın boğazını sıktığını, kaç defa kolunun, parmağının çıktığını biliyorum. 'Eğer boşanırsan seni de kendimi de çocukları da öldürürüm' diye tehdit ediyordu. Son 6 aydır başında cellat gibi bekliyordu. Kardeşim geceleri uyuyamıyordu, ona eziyet ediyordu" diye konuştu.

    Tuba Erkol'un diğer ağabeyi Osman Ceran da sanığın kardeşi Tuba'yı defalarca aldattığını iddia etti.

    Kız kardeşinin sürekli şiddete maruz kaldığını, sanığın hamile olan kız kardeşinin karnına tekme attığını iddia eden Osman Ceran, "Uzaklaştırma aldığında, '10 gün uzaklaşırım, 11. gün yanındayım' demiştir. Koluna bıçakla 'Tuğbam' yazısını kazımıştı. Kendi canına acımayan kardeşimin canına da acımadı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

    Tuba Erkol'un ablası Nehir Karaçar da "Tuba uzaklaştırma kararından sonra yanıma geldi. Sanık mesajlarla tacize devam ediyordu. 'Abla televizyonda gördüğümüz kadınlar gibi olacağım. Herhalde öldürecek beni' dedi. Bu onu son görüşüm oldu" diye konuştu.

    Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

    Etiketler:
    Canavar, Bıçak, katil, Boşanma, Evlilik
    Topluluk kurallarıTartışma
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