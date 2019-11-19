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    Çocuğuna 4 yaşından beri cinsel istismarda bulunan baba serbest kaldı, anne tepki gösterdi: Kızımın geleceğini mahvetti

    © DHA /
    Türkiye
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    Adana’da 14 yaşındaki öz kızı S.N.K.'ye, 10 yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen TIR şoförü A.K.’nin (39) savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren eşi Z.K., "Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de şikayetimi geri çekmem için sürekli beni tehdit ediyor" dedi.

    Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan S.N.K., TIR şoförü, babası A.K.’nin kendisine 4 yaşından bu yana cinsel istismarda bulunduğuna ve artık dayanamadığına ilişkin not bırakarak evi terk etti. Ardından öğrenim gördüğü imam hatip lisesine giden S.N.K., rehber öğretmenine durumu anlattı. Rehber öğretmeni de polise haber verdi. Bunun üzerine S.N.K. koruma altına alınarak Sevgi Evi’ne yerleştirildi.

    İfadesi ortaya çıktı

    Evde bulduğu notu okuyan S.N.K.’nin ev kadını annesi Z.K., 15 yıllık eşi, 4 çocuğunun babası A.K.’den şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadesi alınan A.K., "Eşim okulu 'şirk' olarak görüyor ve kızımı göndermek istemiyordu. Bundan 15 gün önce kızım beni aradı ve ‘Beni okula göndermezsen sana çok kötü şeyler yapacağım’ dedi. Bu yüzden iftiraya uğradım" diye kendini savundu. A.K., ifadesinin ardından serbest  bırakıldı.

    Eşini diğer çocuklarıyla evden gönderiyormuş

    Maddi durumu olmadığı için boşanma davası açamadığını söyleyip, çocuklarıyla bir akrabasının yanına yerleşen Z.K., eşinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Z.K., şunları söyledi:

    "Diğer 2 kızım okuyor. Okulu şirk olarak görsem, onların okumasına neden izin vereyim? Çocuğumu küçüklüğünden bu yana istismarda bulunuyormuş. Bir öz baba bunu nasıl yapabilir? Ben bunu daha önce sezmiştim, ama emin değildim. Sürekli beni diğer çocuklarımla bir yerlere gönderiyordu. ‘Ağabeyine git, komşuya git, tekstil işine gir’ diyordu. S.N.K. ile yalnız kalmak istiyordu hep. Kendisi işsiz bir zamanında 4 ay evde oturdu, yapmadığı işkence kalmamış. O sırada ben tekstilde çalışıyordum, temmuzun sıcağında eve geldiğimde evlerin pencereleri, perdeleri kapalı görüyordum. Evde pervane bile yok. Çocuğumun geleceğini mahvetti. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Aşiretimiz bu olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Eşim de dışarıda rahatça gezdiği için şikayetimi geri almam konusunda beni tehdit ediyor."

    Etiketler:
    Mahkeme, Tepki, Baba, Anne, Cinsel istismar
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