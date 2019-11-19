Aras Bulut İynemli'den 'Çukur' eleştirilerine yanıt: Başka şeyler de anlatıyoruz aslında

Çukur dizisinde 'Yamaç Koçovalı' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, geçen akşam sevgilisi Bige Önal'la restoran çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor'

İynemli, diziye yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" dedi.

Kesal: Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum

İynemli'nin rol arkadaşı ve dizide 'İdris Koçovalı' karakterini canlandıran Ercan Kesal da söz konusu eleştirilere tepki göstermişti ve şunları söylemişti:

"Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?"