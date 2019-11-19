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    Kocaeli’nde kadın öğrenciye taciz: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor

    Türkiye
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    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otobüse binen genç kız, karşısında bulunan yaşlı kişinin kendisine, 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor' dediğini iddia ederek, sosyal medyada yaşadığı olaya tepki gösterdi.

    Olay, Kartepe ile İzmit Umuttepe arasında sefer yapan belediye halk otobüsünde dün meydana geldi. Üniversite öğrencisi N.Y.’nin iddiasına göre, genç kız otobüste yaşlı bir kişinin karşısındaki koltuğa oturdu. Yaşlı kişi ise N.Y.'ye, “Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor” dedi.

    N.Y. yerinden kalkarak, başka bir koltuğa otururken, tartışma devam etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı kişi, “Çekin, sizin gibi nesle Allah kolaylık versin” derken, genç kız, “Allah Allah benim ailem karışmıyor, sen kimsin” dedi.

    Yaşlı kişi, “Kızım ben sana karışmıyorum. Karıştırma, edebini takın” derken, genç kız ise, “Ben böyle ahlaksız bir insana nasıl sessiz kalırım” dedi. Bu sırada otobüsü durduran otobüs sürücüsü ise, “Hanımefendi biraz sessiz olur musunuz? Burası tartışma yeri değil” diye uyarıda bulundu.

    Genç kız, “Hayır ben niye sessiz kalayım” derken, sürücü ise, “Siz bütün milleti rahatsız ediyorsunuz” dedi. Genç kız ise, “Ben rahatsız etmiyorum, beyefendi rahatsız ediyor” diye tepkisini sürdürdü. Sürücü ise, “Dönün bu tarafa tamam, biz sizi dinlemek zorunda değiliz” dedi.

    Sosyal medya hesabından paylaştı

    Üniversite öğrencisi N.Y. yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak tepki gösterdi:

    “Bugün Kocaeli-İzmit saat 13.45’te 255 nolu otobüste yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Sınavıma gitmek için otobüse bindim. Videodaki beyefendinin yan koltuğu boştu ve ben otobüse bindiğimde çantasını koyarak engelledi. Ayakta bekledim. Bir süre sonra karşısındaki koltuk boşaldı ve oturdum. Beyefendi bana doğru ‘Senin değerli bir hazinen olsa saklamaz mıydın? Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor’ dedi. Şok oldum ve bana ne cüretle bunu söylediğini sordum.

    'Allah bunları yasakladı'

    Ve bunları sadece giyinişimden dolayı duydum. ‘Allah bunları yasakladı. Karşımda oturma’ dedi. Sinirlenerek yerimi değiştirdim ve ona rağmen susmayıp beni aşağılamaya devam etti. Çevresindeki kişilere beni göstererek, ‘Bu kız ne kadar doğru? Gözüm ona kayıyor’ gibi cümlelerine devam etti. Ben dayanamayıp, ‘Ailem bile bana karışmazken siz nasıl karışıyorsunuz’ dedim.

    Ve bunun üzerine, ‘Ailenden de senden de hayır gelmez o zaman’ dedi. Daha sonra şoför yolda durdu. Bana ‘Sus artık. Adam sana bir şey demedi. Yolcuları rahatsız etme. Kimse seni duymak zorunda değil’ dedi. Adam da şoför beye teşekkür etti. Otobüsün plakasini aldım ve şoförü şikayet ettim. Fakat bu saygısız adama dair otobuse bindigi saat ve indiği yer hakkinda baska bilgim olmadığı için bu yolla bulup, şikayet etmek istiyorum. Gündüz vakti herkesin önünde sözle tacize uğradım. 

    Ve asla susup oturmayacağım. Hiçbir kadin böyle adamlar yüzünden korkarak yaşamak zorunda değil. Onlar kendilerinde bu hakkı buluyorlarsa bende o hadsizler ceza alana kadar bu yaşadığımın arkasındayım.

    Etiketler:
    Twitter, Taciz, Otobüs, Kocaeli
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