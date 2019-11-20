Sözcü yazarı Öztürk: CHP'ye oy veren HDP'lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, son yıllarda siyasetin sürekli olarak HDP üzerinden yapıldığını belirterek, "CHP'ye oy veren HDP’lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor. Bundan İYİ Parti de nasibini alıyor" ifadesini kullandı.

HDP bugün yapacağı toplantıyla belediyelere atanan kayyumlara ilişkin izlenecek yol haritasını belirleyecek.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında 'HDP'nin önemli bir karar aşamasında' olduğunu kaydederek, "31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre HDP 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye başkanlığı, bin 230 belediye meclis üyeliği ve 102 il genel meclis üyeliği kazanmıştı. Kayyım atanan il ve ilçelerde meclis üyelikleri ortadan kaldırıldı. Bütün yetki vali ve kaymakamlarda toplandı" dedi.

"Son yıllarda siyaset hep HDP üzerinden yapılıyor" diyen Öztürk, "CHP’ye oy veren HDP’lilerin neredeyse tamamı terörist gibi gösteriliyor. Bundan İYİ Parti de nasibini alıyor. Oylar AKP’ye verildiğinde bir sorun yok ama HDP’linin CHP’ye oy vermesini 'CHP’nin PKK ile işbirliği' olarak yorumlayanların da az olmadığını biliyoruz. Yani siyaset hep HDP üzerinden yürütülüyor" ifadesini kullandı.

'14 belediye eş başkanı tutuklandı'

Öztürk, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığı ve yargı tarafından HDP'li 3'ü büyükşehir 1'i il, 19'u ilçe 1'i de belde belediyesi olmak üzere toplam 24 belediyenin belediye ve eş başkanları görevden uzaklaştırıldı, yerlerine vali ve kaymakamlar kayyım atandı. 14 belediye eş başkanı da tutuklandı. Seçimden sonra 30 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı, 8 belediye meclis üyesi tutuklandı."

Kayyum atanan belediye başkanlıkları için yaklaşık 2.5 milyon kişinin oy kullandığını hatırlatan Öztürk, "Diyarbakır'da 91, Mardin'de 52, Van'da 70 olmak üzere toplam 213 büyükşehir belediye meclis üyesi de kayyımların fesih yetkilerini kullanmaları sonucu fiilen görevden uzaklaştırılmış oldu" bilgisini verdi.