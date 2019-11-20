Define için kurutulan Dipsiz Göl’ün bulunduğu köyün muhtarı: Devletten izinliydi, yoksa köylü bırakmazdı

Gümüşhane’de define aranırken yok edilen Dipsiz Göl’ün bulunduğu köyün muhtarı Hasan Aydınlı, “Devletten izinliydi, yoksa köylü bırakmazdı. İzinli olunca bir şey yapamadık. Daha önce köylüler define ararken yakaladıkları kişileri dövmüşlerdi” dedi.

Gümüşhane'de define kazısıyla yok edilen Dipsiz Göl'ün bulunduğu Dumanlı Köyü muhtar Hasan Aydınlı, olaydan göldeki kazılar başladıktan sonra haberdar olduklarını söyledi.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre gölün yakın çevresinde yerleşim yeri olmadığını söyleyen Aydınlı şöyle devam etti:

“Gölün olduğu bölge yayla olarak kullanılıyor. Gümüşhane’ye bağlı ama Arsin’in Güneyce köyü sakinleri kullanıyor. Bu gölde define olduğuna dair bugüne kadar bir söylenti veya hikâye duymadık. Ta ki göl kazılana kadar. Onu da kazıldığı gün gördük. Gittik baktık başında jandarma var, devlet adamları var. İzinli bir kazı olduğunu öğrenince yapacak bir şeyimiz yoktu. Oturduk seyrettik. Bir kazı makinesi, bir de kepçe vardı. Gölde çalışıyorlardı. Devletten izinsiz olsa zaten köylü izin vermezdi, onları da döverdi. Öyle kaç kişiyi dövdüler.”

‘Kar yağarsa kendiliğinden dolacak’

ÇED raporu istenecek

“Bizim oralarda kaçak define arayan çok oluyor” diye ekleyen Aydınlı, “Eski köprülerin altını kazanlar oluyordu. Mesela Santa harabelerindeki eski köprüyü define ararken neredeyse yıkıyorlardı. Bu işi yaparken yakalananlar, yargılananlar da var. Göldeki çalışmalar devam ediyor. Kar yağarsa kendiliğinden dolacak, yoksa su getirip dolduracaklar” şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un doğal sit alanı ilan edileceğini duyurduğu Dipsiz Göl’de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Birpınar, “Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Bu tip faaliyetler öncesinde mutlaka ÇED ve üniversite raporu istenecek” dedi.

Büyük tepki gören define arama kazısının ruhsat sahipleri Fatih Sözen ve Ahmet Canbakkal’ın fotoğrafları da ortaya çıktı.

Hürriyet, bu isimlere dosyadaki telefon numaralarından ulaştığını aktardı. Habere göre ruhsattaki isimlerden Fatih Sözen ‘Ben o kişi değilim, isim benzerliği’ dedi. Ancak numarasının nasıl dosyaya girdiğine de cevap veremedi. Yine aynı şekilde ulaştığımız Ahmet Canbakkal da “O kişi ben değilim, sadece isim benzerliği” dedi.