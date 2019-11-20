Soylu: Görevden alınan belediye başkanlarından 19'u tutuklandı, 59'u tutuksuz yargılanıyor

Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'sine toplamda 286 yıl ceza verildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.