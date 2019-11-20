Soylu: Görevden alınan belediye başkanlarından 19'u tutuklandı, 59'u tutuksuz yargılanıyor

İçişleri Bakanı Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını söyledi.
Görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin bilgi veren Soylu, "94 beledı̇ye başkanından 42 beledı̇ye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19’u tutuklanmış, 59’u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adlı̇ kontrol ve 8’ı̇ hakkında yakalama kararı vardır" diye konuştu.
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
- İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
- Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir.
- Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.
Ayrıntılar geliyor.
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