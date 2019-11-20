Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a: Meclis'te edepsizce davrananlara prim verecek değiliz

Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşanan tartışmaya tepki göstererek, "Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Parlamento içinde gereken ceza verilmeli" dedi.