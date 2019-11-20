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12:38 20 Kasım 2019
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    Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a: Meclis'te edepsizce davrananlara prim verecek değiliz

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında yaşanan tartışmaya tepki göstererek, "Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Parlamento içinde gereken ceza verilmeli" dedi.

    AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te eski başbakan Bülent Ecevit nedeniyle çıkan tartışmada CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin için "Hanımefendiye haddini bildirin" demesini sert sözlerle eleştirdi.

    Erdoğan, "Grup başkan vekilimiz olan bir hanımefendiye saldırdılar. Özlem Hanım’a 'Susturun şu kadını' diye bağıran CHP’liler var. Zamanında Bay Ecevit, bir bayan milletvekilimize aynı şekilde davranmıştı. Bir başkan vekilimize, bir milletvekilimize böyle davranan edepsizlere parlamentonun ceza vermesi lazım. Cezai müeyyide neyse uygulanmalı. Başkanları şahsıma hakaret ediyor biliyorsunuz. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Burası yol geçen hanı değil. Hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimiz" ifadelerini kullandı.

    'Artık dövizle değil milli parayla adım atma dönemi'

    "İktidara geldiğimizde vatandaşına borçlu bir devlet vardı, biz bunu kaldırdık" diyen Erdoğan, yatırımcılara çağrıda bulundu:

    "2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin."

    'AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • AK Parti'de eski diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur.
    • Partimizde sadece görev değişikliği olur. Görevine devam edecek ve değişecek teşkilatlarımızla ilgili çalışmalarımızı belirlediğimiz safhaya getirdik. İstifa eden kardeşlerine ayrıca teşekkür ediyorum.
    • AK Parti'nin sahibi millettir. Bunun için teşkilatların milletle kucaklaşacak isimlerden oluşması gerekiyor. Kongrelerimizde ortaya çıkacak teşkilat yapımız 2023 seçimindeki başarıda önemli rol oynayacaktır.

    'Ülkemize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şeref'

    • Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, hele hele milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yok gibi hareket edemeyiz.
    • Teröristleri öne sürüyorlar ezip geçiyoruz. Sınırları tehdit ediyorlar, tehdidin kaynağına iniyoruz.
    • Ülkemize ve milletimize husumet besleyenleri şaşırtmak, bizim için en büyük şereftir.
    'Kendi ülkesini kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmak ihanetin dik alasıdır'
    • CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir. Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz.
    • Bu kişinin çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yabancılara Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmak, ihanetin dik alasıdır.
    • Bu zatı küresel sermaye de ciddiye almıyor. Şu an itibariyle borsamız 107 bini yakalamış vaziyette. Ekonomimize saldırılar yaşanırken kendisini hiç ortada görmedik. Teröristlere bunlar teröristtir dediğini hiç ağzından duymadık.

    'CHP'lilerin edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok'

    • Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanım'a 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsizce davranan CHP yetkililerine prim verecek değiliz. Parlamento içinde gereken ceza verilmeli. Ceza ise ceza. Bunlar kuru özürle geçiştirilecek işler değil.
    • Başkanları şahsıma, bir diğeri yine bir konuşmasında şahsıma parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz.

    '2020, faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak'

    • Hükümete geldiğimizde adeta kucağımızda bulduğumuz 23.5 milyar dolar IMF borcunu son kuruşuna kadar Mayıs 2013'te yine biz ödedik ve o defteri kapattık. Bizim şu anda IMF ile işimiz yok. Biz bize yeteriz.
    • 2020, inşallah faizlerin çok daha düştüğü bir yıl olacak. Artık dövizle borçlanma değil yerli, milli parayla adım atma dönemine döndük, bunu başarıyla yürütmek durumundayız. Yatırımcılarımıza sesleniyorum, endişe etmeyin, tereddüt etmeyin, lütfen kendi sektörünüzde yatırım yapmaya devam edin.
    Etiketler:
    Engin Özkoç, Bülent Ecevit, Özlem Zengin, IMF, Türkiye, İhracat, Enflasyon, Faiz, Cari açık, Ekonomi, Saldırı, Hakaret, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İstifa, Kongre, Teşkilat, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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