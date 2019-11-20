Akşener, Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi: Yine boynumuzu büktün

TBMM'deki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Akşener "Sayın Erdoğan, bu millet sana git ve gereğini yap dedi. Git ve milli güvenliğimizin ihtiyaçlarını al ve gel dedi. Sen git, yine boynumuzu büktün" dedi.