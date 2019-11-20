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12:38 20 Kasım 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde 'el sıkma' tartışması

    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
    Türkiye
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    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri, ‘el sıkma’ tartışması ile başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhalefet ile tokalaşmamasına HDP tepki gösterdi. AK Parti ise HDP’lilerin Bakan geldiğinde ayağa kalkmayarak nezaketsizlik yaptıklarını söyledi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı.

    Sputnik muhabiri Yurdagül Şimşek’in aktardığına göre Soylu’nun muhalefet ile tokalaşmamasına HDP tepki gösterdi. 

    'Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz'

    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İçişleri Bakanı Soylu'nun "HDP milletvekillerinin elini sıkmadan yerine oturduğunu söyleyerek, "Biz Sayın Süleyman Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz ancak farklı bir teamül uyguladınız Sayın Başkan. Bu teamüle siz de ön ayak oldunuz" dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    Komisyon Başkanı Elvan'a tepki gösteren Paylan, "Sayın Başkan, Sayın Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Bu saygısızlığının önünü almak için neler yapacaksınız? Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı rica ediyoruz" diye konuştu.

    'Siz de ayağa kalkmadınız'

    AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Siz de ayağa kalkmadınız. Misafir geldiğinde ayağa kalkılır. Ayıptır" karşılığını verdi.

    AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Nezaketsizliği önce siz başlattınız" ifadesini kullandı.

    'Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır'

    Süleyman Soylu
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekilimize karşı hiçbir saygısızlığı da söz konusu değildir. Burada elbette milletvekillerimizin elini sıktı. Her bir kardeşimiz ayağa kalktı, ellerini sıktı. Belki sizin Sayın Bakana karşı tavrınız bu tür bir yaklaşıma sebep olmuştur. Bu da Sayın Bakanın takdiridir" dedi.

    Bu sırada AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların yaşanması üzerine araya giren Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Bakan, sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. En azından ayağa kalkıp kendisine nezaket gereği 'Hoşgeldiniz.' demeniz gerekirdi." değerlendirmesinde bulundu.

    Elvan, komisyon üyelerini görüşmelere başlanması yönünde uyardı. Daha sonra İçişleri Bakanı Soylu, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.

    Etiketler:
    İbrahim Aydemir, Erzurum, Bütçe, Lütfi Elvan, Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM, HDP, Garo Paylan
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