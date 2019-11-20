Yıldız Kenter'in cenazesinde gerginlik: 'Sen kadın olmasaydın görürdün'

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 91 yaşındaki tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter için Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törene sanatçının ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

Kenter'in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutu tiyatro sahnesine konuldu. Sunuculuğunu Engin Hepileri'nin yaptığı törende sahneye çıkan sanatçılar, Kenter'e duygusal konuşmalarla veda etti.

'Cenazede canlı yayın yapılır mı'

Hürriyet'ten Cenker Tezel ve Deniz Boy'un haberine göre, tören sırasında Şebnem Sönmez, cep telefonuyla cenazeden canlı yayın yapan bir kişiye tepki gösterdi.

Adamın “Sen kadın olmasaydın görürdün” diye karşılık vermesi gerginliği tırmandırdı. Sönmez’i sanatçı dostları Demet Akbağ ve Berna Laçin sakinleştirdi. Sanatçılar, “Bu yapılan çok ayıp. Cenazede selfie ve canlı yayın yapılır mı” diyerek sitem etti.

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