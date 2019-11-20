Kasapoğlu: Yeni yurtlarla en büyük otel zincirinden daha büyük olacağız

Hürriyet yazarı Sefer Levent, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun "Yeni yatırımlarla 750 bin öğrencimize yurt imkanı verecek kapasiteye ulaşacağız. 2022’de en büyük otel zincirinden daha büyük olacağız" dediğini aktardı. Levent, "Dünyanın en büyük otel zinciri InterContinental’in oda sayısı 710 bin, Hilton’un ki ise 708 bin" diye yazdı.

Hürriyet yazarı Sefer Levent, ‘Hilton’dan daha büyük olacağız’ başlığıyla yayımlanan yazısında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

"Geçtiğimiz pazar sabahı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bebek’te buluştuğumda açık söylemem gerekirse bilmediğim birçok şey öğrendim. Malum, bakanlık daha çok ‘spor’ yüzüyle gündeme geliyor. Oysa ‘gençlik’ tarafında o kadar çok faaliyet yürütülüyor ki eminim siz de okuyunca bazı rakamların büyüklüğüne şaşıracaksınız" diyen Levent şöyle devam etti:

"Bakanlığa bağlı yurtlarda şu an 693 bin öğrenci kalıyormuş. Dünyanın en büyük otel zinciri InterContinental’in oda sayısı 710 bin, Hilton’un ki ise 708 bin. Bakan Kasapoğlu 'Yapacağımız yeni yatırımlarla 750 bin öğrencimize yurt imkânı verecek kapasiteye ulaşacağız. 2022’de en büyük otel zincirinden daha büyük olacağız' dedi. Yurtta kalan öğrenci sayısı ile oda sayısını kıyaslamak doğru değil, odalarda birden fazla kişi kalıyor diyebilirsiniz. Ama bakanlığın yurtlarının yüzde 100 dolu olduğunu düşünürsek, Hilton’un da sürekli yüzde 100 kapasite ile dolu olmayacağını varsayarsak çok da yanlış bir kıyaslama olmaz.

'Butik tesisler ile spor yapmayan kalmayacak'

Bakanlığın gündemindeki önemli konulardan biri de sporda butik hizmet dönemi. Bu amaçla 81 ilde tüm ilçelere küçük spor tesisleri, yüzme havuzları inşa ediliyor.

Tesisleşmeye son 17 yılda büyük önem verdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu 'Dünyanın gıpta ile baktığı dev spor tesislerimiz oldu. Ancak yeni dönemde farklı bir strateji benimsedik. Şimdi ‘butik hizmet dönemine geçelim ve herkese spor yaptıralım’ diyoruz. Vatandaşımız evinden çıktığında yürüyerek havuzuna gitsin yüzsün, ya da farklı branşlarda sporunu yapsın. Bunun için, 3-4 ay gibi kısa sürede inşa edilebilir, yapım ve işletme maliyeti düşük tesisler planlıyoruz. Bu tesisler 24 saat açık olacak. Okullarımıza da spor tesisi kuruyoruz. Bunların da hem okulun, hem de semt insanının ortak kullanımında olmasını istiyoruz' diye konuştu.

Öğrencilere 7 milyar TL burs

Bakanlığın şaşırtan bir diğer rakamı ise öğrencilere sağladığı burs miktarında. 1 milyon 200 bin öğrenci, 2020’de 550 liradan başlayan tutarlarda öğrenim bursu alacak. Yüksek lisans seviyesinde, tutar bin 100 TL’nin üzerine çıkıyor. Doktora seviyesinde bin 650 liraya ulaşıyor. Bakanlığın her ay öğrencilere ödediği bursun yıllık tutarı 7.8 milyar lirayı buluyor. Yani orta ölçekli bir bankanın verdiği taşıt, konut, ihtiyaç kredisi tutarından da fazla.

Ayrıca her öğrenciye yemek yardımı da yapılıyor. Bakan Kasapoğlu '20 milyon gençle Avrupa’nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu gençlik hepimizin gençliği. Gençlerimizin mutsuz olmasına tahammülümüz yok. Eğitim gören gençlerimize kaynakların elverdiği ölçüde azami desteği sağlıyoruz. Onlara sadece barınma hizmeti değil, psikolojik rehberlik hizmeti de veriyoruz. İngilizceden kişisel gelişime kadar eğitimlerine de destek oluyoruz' diye konuştu.

Spor ekonomisinin röntgenini çekeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ekonomisinin durumunu, yapılması gerekenleri belirlemek üzere bir çalıştay organize ettiklerini, aralık ayının 2 ya da 3’üncü haftası tüm tarafların katılımıyla toplanacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu bu konuda şunları söyledi:

'Kulüplerimizin ekonomik anlamda sporu doğru yönetmedikleri rakamlardan belli. Sadece futbol da değil, tüm branşlarda benzer bir durum sözkonusu. Birkaç kulüp hariç ciddi sorunlar var. Biz tarafları toplayacağız. Çok geniş kapsamlı 3-4 günlük bir çalıştay yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili olarak konunun tüm taraflarının görüşleri doğrultusunda bir yol haritası ortaya koyacağız.'

Turizmde dördüncü 'S' spor olacak

Türk turizmi bugüne kadar deniz, kum ve güneş yani ‘sea, sand, sun’ üçlüsüne sıkıştı diye eleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı şimdi bu 3 S’in yanına sports’u eklemeye çalışıyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir çalıştay ile Türkiye’nin spor turizmindeki potansiyeli ortaya kondu, yol haritası çıkarıldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çalıştay sonuçları ile ilgili olarak 'Şayet 2023 yılında 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefimiz varsa biz de elimizden gelen desteği vermeliyiz. Zira istatistikler gösteriyor ki spor turisti normal bir turiste göre iki kat daha fazla para harcıyor. Spor turizminin toplam turizm içindeki payı da her geçen yıl artıyor. Bu çalıştayın sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız. 81 ilimizin fırsatlarını ortaya koyacağız. Güçlü yanlarımızı belirleyerek, Türkiye’yi 12 ay spor turizminde marka bir ülke haline getirmeye çalışacağız. Sadece golf ve futbol değil, tüm branşlardaki fırsatlara bakacağız. Özellikle extreme sporlarda önemli avantajlarımız var' diye konuştu.

Sponsorlar niye mutsuz

Kasapoğlu, sponsorların önemli bir işlevi olduğunu hatırlatarak 'Bu konuyu da araştıracağız. Sponsorlar nerelerde mutsuz oluyor ve desteklerini çekiyor anlamaya çalışacağız. Kulüplerin mi federasyonların mı günahı var belirleyeceğiz. Herşeyden önce bu konunun kazan-kazan prensibine uygun olması lazım. Özel sektörün spordan neden kaçtığını iyice araştıracağız. Şu an spor ekonomisinin yüzde 90’dan fazlasını devlet üstlenmiş vaziyette. Özel sektörün payını desteğini yeniden yükseltmemiz gerekiyor' dedi.

Tek mesaja 22 bin kitap isteği

Fikri ve vizyonu gelişmiş bir gençlik için kitabın katkısını çok önemsediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, yakında ayrıntılarını açıklayacakları yeni bir kitap kampanyası başlatacaklarını ve gençlerin kitap alabilmeleri için onlara hediye çeki dağıtacaklarını söyledi.

Bakan Kasapoğlu 'Kurban Bayramı’nda kitabını seç diye bir kampanya yaptık. Bir video ile gençlere seslendim. 22 bin kişi kitap istedi' şeklinde konuştu."