Önce dua ettiler, sonra camiyi soydular

Bursa'da bir camiye giren 2 hırsız önce dua etti, sonra kapıyı kırıp, yardım kutusundaki paraları çaldı.

Şehir merkezindeki bir camiyi mesken edinen hırsızlar, 2 kez hırsızlık yapmak için geldi. Camiye giren hırsızlar önce cep telefonlarını şarja taktı, sonra ellerini açıp dua etti. Daha sonra hırsızlık yapmaya başlayan hırsızlar, önce yardım kutusunu kırıp içindeki paraları çaldı. Daha sonra imamın odasına yönelen hırsızlar, kilitli kapıyı ayaklarıyla kırıp, buradaki takvim paralarını da çaldı.

Toplam 800 lira çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Polis ekipleri camide inceleme yapıp, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Cemaat ise camilerini ikinci defa soyan hırsızlara tepki gösterdi.

İkinci kez camilerinin soyulduğunu belirten vatandaşlar, "Hırsızlar camiye rahat tavırlarla giriyor. Önce etrafı kolaçan ettikten sonra caminin yardım kutusunu kırarak içindeki paraları çalıyorlar. Sonra caminin içindeki imamın odasına yönelip kilitli kapıyı kırarak, burada bulunan takvim paralarını alıp kayıplara karışıyorlar" dedi.