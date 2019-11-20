İnce: Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o isim ortaya çıkmalı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın bugün yayımlanan yazısıyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugün yayımlanan yazısında 9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti.

"CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler" diyen Turan, şöyle devam etti:

"Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti. CHP'li önemli kişinin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona:

- ’Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.’ dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle:

- ’Engellerim var’ şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise:

- ’Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum’ şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Şimdi ‘Kim bu önemli CHP'li?’ diye soracaksınız değil mi?

Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum."

İnce'den tepki

Söz konusu iddia, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışmalara neden oldu. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeyi kullandı:

"CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır."

CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 20, 2019

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