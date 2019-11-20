Tanrıkulu: Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı'nı tayin etme gibi bir görevi yok

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisinde görev yapan bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddiasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Başkanı'nı tayin etme veya o süreci etkileme gibi bir görevi yoktur, siyasi teamüllerde de böyle bir şey olmamıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tanrıkulu, bir gazetecinin "Gazeteci Rahmi Turan, CHP'nin önemli bir isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü, Erdoğan'ın bu kişiye CHP Genel Başkanı olması konusunda kendisini destekleyebileceğiyle ilgili bir yazı yazdı. Bu kim, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

'Bu çok vahim bir iddia'

"Ben de gazetede okudum. Rahmi Turan, tecrübeli bir gazeteci. Herhalde sağlam bir kaynağa dayanmadan bunu yazmaz. Bu kişinin kim olduğundan öte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri vahim. Görüştüğü muhatabına söylediği 'sen niye aday olmuyorsun? Aday ol, seni destekleyelim.' sözleri doğruysa, bu çok vahim bir iddia. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapmalı. CHP Genel Başkanı'nın kim olacağına kurultay karar verir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Başkanı'nı tayin etme veya o süreci etkileme gibi bir görevi yoktur, siyasi teamüllerde de böyle bir şey olmamıştır. Bunu tersinden okuduğumuzda, Genel Başkanımızın nasıl etkili bir siyaset yaptığı ortaya çıkmaktadır."

Sn. Cumhurbaşkanı’nın CHP’nin Genel Başkanı’nı tayin etme yetkisi yoktur.

Bunu tersten okursak Genel Başkanımızın ne kadar iyi siyaset yaptığını görebilirsiniz.https://t.co/BEvrJpGFTc — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) November 20, 2019

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