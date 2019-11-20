İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim çağrısı: Ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz

Partisinin Bursa İl Teşkilatının düzenlediği programa katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhuriyet'in aktardığına göre “İYİ Parti 2 yıl önce hangi ilkeler ile kuruldu ise bugünde aynı çizgide. İktidar partisi ile bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık nede kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter aisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diyen Türkkan, şöyle devam etti:

"Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk.”