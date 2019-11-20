Silivri'de şüpheli ölüm: Halatın diğer ucu bariyerlere bağlı bulundu

Silivri'de bir sürücü boğazına halat geçirilmiş şekilde aracının içinde ölü bulundu. Halatın diğer ucunun bariyere bağlı olduğunu değerlendiren polis ekipleri sürücünün intihar etmiş olma olasılığı üzerinde duruyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri D-100 Karayolu Parkköy Mevkii'nde saat 06.00'da meydana geldi. Park halindeki 06 JUE 50 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede boğazına halat bağlı kişinin öldüğünü tespit etti. Halatın diğer ucunun da bariyere bağlı olduğunu gören polis ekipleri, sürücünün aracını hızla hareket ettirerek intihar etmiş olabileceği yönünde incelemelerini sürdürüyor.

Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından H.D.'ye (28) ait olduğu belirlenen cansız beden Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emniyet şeridinde bulunan araç ise çekiciyle otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili derinlemesine incelemeleri devam ederken, H.D.'nin kesin ölüm sebebi otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Atış poligonunda kalbine sıktı

Silivri’de yaşanan olayın yankısı sürerken Başakşehir'de de bir intihar vakası gerçekleşti.

Başakşehir 4. Etap’ta bulunan bir atış poligonuna giden R.A isimli şahıs atış için hazırlık yaptı. Gözetmen eşliğinde atışa başlayacağı sırada gözetmenin bir anlık boşluğundan yararlanan şahıs silahla kalbine tek el ateş ederek intihar etti.

Olayı gören gözetmen ve poligon çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucunda R.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. R.A.’nın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.